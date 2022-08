Scuola dell’infanzia obbligatoria dai 3 anni: la proposta che divide l’Italia (Di giovedì 25 agosto 2022) Il segretario de Pd Enrico Letta, al Meeting di Rimini, ha avanzato proposta di fa iniziare la Scuola dell’obbligo a 3 anni e farla finire a 18. Le reazioni alla proposta di Letta Alla proposta ha fatto muro Comunione e Liberazione che ritiene questa eventualità un modo per sottrarre i bambini all’educazione familiare. Anche altri leader politici si sono trovati in contrasto con la proposta del segretario del Pd. Carlo Calenda, leader di Azione alleata di Italia Viva di Matteo Renzi, ha affermato: “Letta ha detto una cosa che non si può sentire. L’obbligo fino ai 18 anni sta nel nostro programma, ma essere costretti a mandare i nostri figli a Scuola dalla materna non si può sentire”. Dal canto suo, invece, Matteo Salvini della Lega ha ironizzato: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) Il segretario de Pd Enrico Letta, al Meeting di Rimini, ha avanzatodi fa iniziare ladell’obbligo a 3e farla finire a 18. Le reazioni alladi Letta Allaha fatto muro Comunione e Liberazione che ritiene questa eventualità un modo per sottrarre i bambini all’educazione familiare. Anche altri leader politici si sono trovati in contrasto con ladel segretario del Pd. Carlo Calenda, leader di Azione alleata di Italia Viva di Matteo Renzi, ha affermato: “Letta ha detto una cosa che non si può sentire. L’obbligo fino ai 18sta nel nostro programma, ma essere costretti a mandare i nostri figli adalla materna non si può sentire”. Dal canto suo, invece, Matteo Salvini della Lega ha ironizzato: ...

AnnaAscani : 1) @EnricoLetta parla di scuola dell’infanzia non di nidi 2) oltre il 90% dei bambini frequenta la scuola dell’infa… - LiaQuartapelle : Bastano due fatti a spiegare la proposta PD: 1. Chi ha frequentato la scuola dell’infanzia, a 15 anni mostra risult… - PagellaPolitica : La ministra per il Sud ha citato dati corretti sulla scarsità di posti negli asili nido del Sud Italia, ma il Pd pr… - Emanuele676 : @charlot65874440 @LiaQuartapelle A parte il riso dell'idea che le famiglie svantaggiate sono quelle che lavorano, S… - milomuffa : @AndreaOrlandosp Non dica cialtronate. Lei cita la scuola primaria, Letta parlava di scuola dell’infanzia. -