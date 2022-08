Salma Hayek in lode di Angelina Jolie: «È la miglior regista con cui abbia mai lavorato» (Di giovedì 25 agosto 2022) Se c’è una regista brava a questo mondo, è certamente Angelina Jolie: è la migliore. Ne è convinta Salma Hayek. Ecco cosa ha detto. Foto Ansa The best director. Parola di Salma Hayek. Non ha dubbi l’attrice messicana: Angelina Jolie è la miglior regista con la quale abbia mai lavorato. E visto che i termini inglesi non distinguono tra maschile e femminile, ecco che il complimento è di quelli da ricordare. Considerando anche che lei ha lavorato con dei veri e propri pezzi da novata. Come Robert Rodriguez, Chloé Zhao e Ridley Scott. Leggi su amica (Di giovedì 25 agosto 2022) Se c’è unabrava a questo mondo, è certamente: è lae. Ne è convinta. Ecco cosa ha detto. Foto Ansa The best director. Parola di. Non ha dubbi l’attrice messicana:è lacon la qualemai. E visto che i termini inglesi non distinguono tra maschile e femminile, ecco che il complimento è di quelli da ricordare. Considerando anche che lei hacon dei veri e propri pezzi da novata. Come Robert Rodriguez, Chloé Zhao e Ridley Scott.

