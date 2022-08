Roma, investe un 46enne e lo lascia a terra in una pozza di sangue: è gravissimo (Di giovedì 25 agosto 2022) Ha investito un uomo, poi anziché fermarsi ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga. Senza prestare soccorso al pedone, un 46enne, e lasciandolo lì a terra, in una pozza di sangue, gravemente ferito. L’investimento è avvenuto domenica 21 agosto scorso in via Monti di Primavalle, all’altezza del civico 89: è qui che il 46enne stava attraversando la strada, quando è stato falciato da un’auto, che dopo l’urto è fuggita via. Caccia al pirata della strada Il pedone investito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Gemelli: le sue condizioni, purtroppo, sono apparse subito critiche. I caschi bianchi del XIV Gruppo Monte Mario, invece, si sono immediatamente messi sulle tracce del pirata della strada e grazie alle indagini avviate dal Reparto Infortunistica, gli agenti sono riusciti a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) Ha investito un uomo, poi anziché fermarsi ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga. Senza prestare soccorso al pedone, un, endolo lì a, in unadi, gravemente ferito. L’investimento è avvenuto domenica 21 agosto scorso in via Monti di Primavalle, all’altezza del civico 89: è qui che ilstava attraversando la strada, quando è stato falciato da un’auto, che dopo l’urto è fuggita via. Caccia al pirata della strada Il pedone investito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Gemelli: le sue condizioni, purtroppo, sono apparse subito critiche. I caschi bianchi del XIV Gruppo Monte Mario, invece, si sono immediatamente messi sulle tracce del pirata della strada e grazie alle indagini avviate dal Reparto Infortunistica, gli agenti sono riusciti a ...

