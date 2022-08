Non tutto è perduto? (Di giovedì 25 agosto 2022) La stable del Judgment Day era nata sotto i migliori auspici, con un hall of famer come Edge al comando non poteva essere altrimenti. Priest a lavorare insieme al canadese aveva solo da imparare, Rhea dopo essere finita mestamente nella categoria di coppia femminile aveva l’opportunità di rilanciarsi. Poi l’inaspettata (o almeno troppo repentina) scissione da Edge, l’arrivo di Balor e la sensazione che tutto si sia ridimensionato. Una stable che potenzialmente poteva prendere il controllo di Raw è passata a livello midcarding, lottando contro Rey e figlio incassando anche diverse sconfitte. Oggi la situazione è ormai compromessa o si può ancora salvare qualcosa? Il ritorno di Edge in veste d’avversario ha sicuramente dato una mano alla stable, il riprendere il feud con il canadese non può che far ottenere visibilità a tutti gli atleti coinvolti. Il match a ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 25 agosto 2022) La stable del Judgment Day era nata sotto i migliori auspici, con un hall of famer come Edge al comando non poteva essere altrimenti. Priest a lavorare insieme al canadese aveva solo da imparare, Rhea dopo essere finita mestamente nella categoria di coppia femminile aveva l’opportunità di rilanciarsi. Poi l’inaspettata (o almeno troppo repentina) scissione da Edge, l’arrivo di Balor e la sensazione chesi sia ridimensionato. Una stable che potenzialmente poteva prendere il controllo di Raw è passata a livello midcarding, lottando contro Rey e figlio incassando anche diverse sconfitte. Oggi la situazione è ormai compromessa o si può ancora salvare qualcosa? Il ritorno di Edge in veste d’avversario ha sicuramente dato una mano alla stable, il riprendere il feud con il canadese non può che far ottenere visibilità a tutti gli atleti coinvolti. Il match a ...

