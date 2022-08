Legge 104, la questione permessi cambia nel settore scuola? (Di giovedì 25 agosto 2022) La questioni permessi legati alla Legge 104 ha delle regole ben diverse e molto precise nel settore scuola: tutti i dettagli. Molto spesso si è sentito parlare, soprattutto nell’ultimo periodo, della Legge 104. Quest’ultima è, nel quadro normativo italiano, a dir poco fondamentale ed essenziale, essendo presente da ormai parecchi anni. Infatti è grazie a questa che viene riconosciuto, in casi di gravi disabilità, il diritto a ricevere una prestazione e un supporto economico dallo Stato. Quest’ultimo viene definito e chiamato assegno di invalidità. (Fonte Foto: Pixabay)Ma in realtà viene previsto molto altro per chi vive accanto a chi ne usufruisce e a chi è portatore di handicap e disabilità. Un argomento molto caldo è, per esempio, quello dei permessi. Il ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 agosto 2022) La questionilegati alla104 ha delle regole ben diverse e molto precise nel: tutti i dettagli. Molto spesso si è sentito parlare, soprattutto nell’ultimo periodo, della104. Quest’ultima è, nel quadro normativo italiano, a dir poco fondamentale ed essenziale, essendo presente da ormai parecchi anni. Infatti è grazie a questa che viene riconosciuto, in casi di gravi disabilità, il diritto a ricevere una prestazione e un supporto economico dallo Stato. Quest’ultimo viene definito e chiamato assegno di invalidità. (Fonte Foto: Pixabay)Ma in realtà viene previsto molto altro per chi vive accanto a chi ne usufruisce e a chi è portatore di handicap e disabilità. Un argomento molto caldo è, per esempio, quello dei. Il ...

