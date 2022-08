Eva Robin’s esclusa da Ballando con le Stelle: «Milly ha trovato la quota gender in Gabriel Garko» (Di giovedì 25 agosto 2022) Eva Robin's Tra i grandi esclusi della diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle, che partirà su Rai1 sabato 8 ottobre, c’è anche l’attrice transgender Eva Robin’s. Data per certa fino all’ultimo minuto tra i tredici concorrenti del programma, resi noti in via “ufficiosa” nella giornata di ieri, la donna non farà parte del cast perché, secondo quanto ha dichiarato, Milly Carlucci ha preferito ospitare nella pista del talent show il collega Gabriel Garko. “La quota gender l’ha trovata in un altro personaggio: Gabriel Garko, che è gay“ ha detto infatti la Robin’s sulla conduttrice in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Comunque sia Eva, all’anagrafe Roberto ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 25 agosto 2022) Eva Robin's Tra i grandi esclusi della diciassettesima edizione dicon le, che partirà su Rai1 sabato 8 ottobre, c’è anche l’attrice transEva. Data per certa fino all’ultimo minuto tra i tredici concorrenti del programma, resi noti in via “ufficiosa” nella giornata di ieri, la donna non farà parte del cast perché, secondo quanto ha dichiarato,Carlucci ha preferito ospitare nella pista del talent show il collega. “Lal’ha trovata in un altro personaggio:, che è gay“ ha detto infatti lasulla conduttrice in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Comunque sia Eva, all’anagrafe Roberto ...

