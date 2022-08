Di Maio,non si può stare con la libertà e con le dittature (Di giovedì 25 agosto 2022) "Spero che alcuni slogan elettorali in Italia siano solo degli slogan perché non si può scegliere di stare sia dalla parte del mondo libero sia dalla parte delle autocrazie e delle dittature. Noi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) "Spero che alcuni slogan elettorali in Italia siano solo degli slogan perché non si può scegliere disia dalla parte del mondo libero sia dalla parte delle autocrazie e delle. Noi ...

LegaSalvini : #Salvini accetta il confronto e conta di fare dibattiti con tutti. Ma non sul ring bensì in uno studio tv, su una c… - Agenzia_Ansa : Di Maio, durante il colloquio a Kiev, ha ribadito che 'l'Italia non abbandonerà il popolo ucraino' #ANSA - Adnkronos : Ucraina, Di Maio da Zelensky: 'Italia non vi abbandonerà' - Video - XMERIDIO78 : RT @matteoc1951: Se qualcuno ha ascoltato Di Maio al tg 1 ha fatto un monologo sull'Ucraina che difende l'Europa e dei Russi assassini che… - alanford892 : RT @errico_erika: Di Maio a Zelensky 'L'Italia non vi abbandona'm A che titolo parla questo essere? Ha capito che tra un mese è finito il f… -