Covid, i dati: 23.438 nuovi casi e 84 morti. Tasso di positività al 15,2% con 154.143 tamponi (Di giovedì 25 agosto 2022) Sono 23.438 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore – secondo i dati del ministero della Salute – individuati tramite 154.143 tamponi. Il Tasso di positività è pari al 15,2%. Le vittime sono invece 84. Sono 234 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-5), mentre gli ingressi giornalieri sono 21. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.004, 166 in meno nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 711.312, 16.500 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 20.858.626 (+39.851) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.745.065 e quello dei decessi è di 175.127. Questi i dati di sette giorni fa: 27.296 nuovi casi, 147 decessi e Tasso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Sono 23.438 icontagi daregistrati nelle ultime 24 ore – secondo idel ministero della Salute – individuati tramite 154.143. Ildiè pari al 15,2%. Le vittime sono invece 84. Sono 234 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-5), mentre gli ingressi giornalieri sono 21. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.004, 166 in meno nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 711.312, 16.500 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 20.858.626 (+39.851) mentre il totale deidall’inizio della pandemia è di 21.745.065 e quello dei decessi è di 175.127. Questi idi sette giorni fa: 27.296, 147 decessi edi ...

RobertoBurioni : Anche @BertolliniR, un esperto mondiale autore di alcuni dei più importanti lavori usciti su COVID, ritiene necessa… - nico42231081 : RT @osamundR: ??INCREDIBILE!!! Prof. Norman Fenton dimostra: 'Il governo falsifica i dati covid-19 per far credere che il vaccino sia sicuro… - Ale74terni : RT @claudeger55: Allarmismo covid: @repubblica non tiene conto onda lunga di Ferragosto. Questi i dati a ieri: la discesa continua. Rispet… - 73rv : RT @osamundR: ??INCREDIBILE!!! Prof. Norman Fenton dimostra: 'Il governo falsifica i dati covid-19 per far credere che il vaccino sia sicuro… - Viktoriaduz1 : RT @osamundR: ??INCREDIBILE!!! Prof. Norman Fenton dimostra: 'Il governo falsifica i dati covid-19 per far credere che il vaccino sia sicuro… -