Allarme nel porto di Napoli, nave da guerra in quarantena: soldatessa morta, due ricoverati al Cotugno (Di giovedì 25 agosto 2022) “Napoli, c’è una nave da guerra battente bandiera greca in quarantena nel Golfo di Napoli: morta militare greca di 19 anni, ricoverati altri due uomini”. A riportarlo è il sito del Mattino di Napoli precisando di non sapere cosa sia successo a bordo. “Di certo – aggiunge il portale del quotidiano partenopeo- c’è una militare greca di 19 anni ricoverata ieri all’Ospedale del Mare e deceduta dopo qualche ora. E ci sono altri due uomini ricoverati in isolamento al Cotugno, con i parametri vitali tenuti costantemente sotto monitoraggio. Tutti i tamponi effettuati hanno dato esito negativo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022) “, c’è unadabattente bandiera greca innel Golfo dimilitare greca di 19 anni,altri due uomini”. A riportarlo è il sito del Mattino diprecisando di non sapere cosa sia successo a bordo. “Di certo – aggiunge il portale del quotidiano partenopeo- c’è una militare greca di 19 anni ricoverata ieri all’Ospedale del Mare e deceduta dopo qualche ora. E ci sono altri due uominiin isolamento al, con i parametri vitali tenuti costantemente sotto monitoraggio. Tutti i tamponi effettuati hanno dato esito negativo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

CB_Ignoranza : È successo nel match tra Rukh Lviv e Metalist Kharkiv in Premier League ucraina, ripetutamente interrotto dalle sir… - Agenzia_Ansa : Individuata nel cervello la centralina d'allarme che accende la paura. La scoperta apre a nuove terapie per stress… - LegaSalvini : Nel Pd lanciano l’allarme estremismo e i veri estremisti li candidano loro! #Credo proprio che gli italiani siano… - infoitinterno : L’allarme del Financial Times: «Roma nel mirino dei fondi speculativi, record di scommesse contro il debito pubblic… - massimi89529615 : Trovato un cadavere nel lago di Caldonazzo: l’allarme dato da alcune persone che erano in spiaggia… -