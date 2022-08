Vuelta a España 2022: la Spagna torna a vincere in un Grande Giro, ci pensa Marc Soler! Rudy Molard nuovo leader (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Spagna dopo un digiuno lunghissimo, di oltre 120 tappe e di quasi due anni, torna a vincere una frazione in un Grande Giro, ovviamente in casa alla Vuelta a España 2022: lo fa Marc Soler con un’impresa sul traguardo di Bilbao. Per l’uomo della UAE Emirates sesto successo in carriera. Cambia anche, per la quinta volta consecutiva, la Maglia Rossa: a vestirla il transalpino Rudy Molard. Come previsto, oggi grandissima battaglia per cercare la fuga giusta. Prima ora di gara a velocità folli che non ha visto nessuno avvantaggiarsi nettamente. Alla fine, dopo una settantina di chilometri, si è formato un drappello di diciassette: Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan Team), Fred Wright (Bahrain – Victorious), ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ladopo un digiuno lunghissimo, di oltre 120 tappe e di quasi due anni,una frazione in un, ovviamente in casa alla: lo faSoler con un’impresa sul traguardo di Bilbao. Per l’uomo della UAE Emirates sesto successo in carriera. Cambia anche, per la quinta volta consecutiva, la Maglia Rossa: a vestirla il transalpino. Come previsto, oggi grandissima battaglia per cercare la fuga giusta. Prima ora di gara a velocità folli che non ha visto nessuno avvantaggiarsi nettamente. Alla fine, dopo una settantina di chilometri, si è formato un drappello di diciassette: Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan Team), Fred Wright (Bahrain – Victorious), ...

