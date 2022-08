Usano il nome e il volto di Matteo Bassetti per truffare gli utenti online (Di mercoledì 24 agosto 2022) Succede sempre più spesso di trovare sui social (ma anche all’interno di alcuni siti di informazione, tra le “pubblicità” che non vengono scelte dagli editori, ma dall’algoritmo di Google nella gestione dei suoi annunci) annunci di prodotti venduti online utilizzando volti e nomi noti. Qualche tempo fa, per fare un esempio, abbiamo smentito la bufala dello chef Antonino Cannavacciulo «diventato ricco grazie ai bitcoin». E oggi a denunciare un qualcosa di simile è il noto infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti. LEGGI ANCHE > Bassetti minacciato via telefono, primo rinvio a giudizio Già in passato il medico aveva invitato tutte le persone presenti sui social a non credere a una serie di annunci di vendita di prodotti medicali (soprattutto quelli “miracolosi”) comparsi sulle varie piattaforme ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Succede sempre più spesso di trovare sui social (ma anche all’interno di alcuni siti di informazione, tra le “pubblicità” che non vengono scelte dagli editori, ma dall’algoritmo di Google nella gestione dei suoi annunci) annunci di prodotti vendutiutilizzando volti e nomi noti. Qualche tempo fa, per fare un esempio, abbiamo smentito la bufala dello chef Antonino Cannavacciulo «diventato ricco grazie ai bitcoin». E oggi a denunciare un qualcosa di simile è il noto infettivologo del San Martino di Genova. LEGGI ANCHE >minacciato via telefono, primo rinvio a giudizio Già in passato il medico aveva invitato tutte le persone presenti sui social a non credere a una serie di annunci di vendita di prodotti medicali (soprattutto quelli “miracolosi”) comparsi sulle varie piattaforme ...

