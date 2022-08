Tu sei al mare ma tutti ti crederanno a lavoro: come ingannare il capo e vivere felice (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lavorare in estate ti angoscia, soprattutto se i tuoi amici pubblicano selfie dalla mattina alla sera al mare? Bene, non perdere più tempo allora e scopri il lavoro più che smart! Ammettiamolo, per quanto sia vero che il lavoro nobilita l’uomo, molte volte, se non addirittura sempre, l’idea di alzarsi dal letto la mattina per andare in ufficio ci sfianca non poco, soprattutto se si devono davvero “sprecare” otto ore – forse le prime – della nostra vita accanto a colleghi che non vorremmo vedere nemmeno in cartolina con questo caldo asfissiante. Fonte: CanvaInsomma, una tragedia nella tragedia. Tuttavia, la pandemia, anche se in una condizione di emergenza, ci ha fatto scoprire tutto altro modo di vivere e considerare il lavoro. Stiamo parlando, ovviamente, dello smart working, pratica questa che divide ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lavorare in estate ti angoscia, soprattutto se i tuoi amici pubblicano selfie dalla mattina alla sera al? Bene, non perdere più tempo allora e scopri ilpiù che smart! Ammettiamolo, per quanto sia vero che ilnobilita l’uomo, molte volte, se non addirittura sempre, l’idea di alzarsi dal letto la mattina per andare in ufficio ci sfianca non poco, soprattutto se si devono davvero “sprecare” otto ore – forse le prime – della nostra vita accanto a colleghi che non vorremmo vedere nemmeno in cartolina con questo caldo asfissiante. Fonte: CanvaInsomma, una tragedia nella tragedia. Tuttavia, la pandemia, anche se in una condizione di emergenza, ci ha fatto scoprire tutto altro modo die considerare il. Stiamo parlando, ovviamente, dello smart working, pratica questa che divide ...

