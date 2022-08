(Di mercoledì 24 agosto 2022) Ladel programma Rai “Oggi è un altro giorno” ha deciso di intervenire su una tragica vicenda attraverso i suoi canali social. Vediamo insieme il doloroso messaggio pubblicato dallaUna delle qualità che ha permesso adi riscuotere una grande stima da parte dei vertici Rai è senza alcuna ombra di dubbio la sua mente brillante. La donna infatti, oltre a ricoprire il ruolo di, è anche una validissima autrice televisiva, avendo contribuito alla realizzazione di svariate trasmissioni di successo.(Websource)Fatta eccezione per il format da lei condotto attualmente a partire dal 2020 intitolato “Oggi è un altro giorno”, tutti gli altri programmi a cui ha legato il suo nome in qualità di autrice sono stati trasmessi ...

DonnaGlamour : Serena Bortone, sapete quanto guadagna? La cifra è stellare - carrambatoy : @unuomopop Ho detto Serena Bortone - CristinaLilla1 : @_Alessio_88 @NicoloC__ Tieni presente che non c'è molto da vedere, ma a settembre torna Serena Bortone, su canale… -

il Democratico

Dopo il tg delle 13.30, spazio ae il suo Oggi è un altro Giorno alle 14. Nel pomeriggio ci sarà la soap Il Paradiso delle Signore , che torna con la settima stagione. Alle 17.05 ecco ...In particolare, è, spesso, ospite da, a Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai 1. L'abbiamo vista anche da Mara Venier, a Domenica In per raccontarsi e per parlare ... Serena Bortone, il tragico annuncio della conduttrice: “Spezzato brutalmente la vita” Sul finire del mese di agosto i più importanti canali nazionali iniziano a diffondere i palinsesti della nuova stagione. Vediamo quando riparte la regolare programmazione giornaliera ...Romina Carrisi ha fatto molto parlare di sé nelle ultime ore. Oltre ad essere la figlia di Al Bano e Romina Power, è ormai un volto noto e ...