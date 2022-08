Report Fiaso: decisa discesa ricoveri Covid in terapia intensiva, -33% (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos Salute) - Prosegue in maniera netta il calo dei ricoveri Covid. Il numero dei pazienti in ospedale, sia nei reparti ordinari sia nelle rianimazioni, in una settimana è diminuito del 19,6%. Il dato emerge dalla rilevazione del 23 agosto negli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso, la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere. In particolare, a incidere maggiormente sulla riduzione è la brusca discesa dei ricoveri nelle terapie intensive che, dopo settimane di sostanziale stabilità con scostamenti minimi, si sono ridotti del 33%. Rimane, all'interno delle rianimazioni, un 33% di soggetti non vaccinati, mentre tra i ricoverati vaccinati quasi l'80% ha ricevuto l'ultima somministrazione da oltre 6 mesi, senza effettuare il richiamo della quarta dose. Con il segno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos Salute) - Prosegue in maniera netta il calo dei. Il numero dei pazienti in ospedale, sia nei reparti ordinari sia nelle rianimazioni, in una settimana è diminuito del 19,6%. Il dato emerge dalla rilevazione del 23 agosto negli ospedali sentinella aderenti alla rete, la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere. In particolare, a incidere maggiormente sulla riduzione è la bruscadeinelle terapie intensive che, dopo settimane di sostanziale stabilità con scostamenti minimi, si sono ridotti del 33%. Rimane, all'interno delle rianimazioni, un 33% di soggetti non vaccinati, mentre tra i ricoverati vaccinati quasi l'80% ha ricevuto l'ultima somministrazione da oltre 6 mesi, senza effettuare il richiamo della quarta dose. Con il segno ...

