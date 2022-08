Perché Florence ha lasciato Delitti in Paradiso: l’attrice Joséphine Jobert ha scritto una nuova serie (Di mercoledì 24 agosto 2022) Florence ha lasciato Delitti in Paradiso per la seconda volta, nella stagione 11, attualmente in corso su Rai2 in prima tv per l’Italia. l’attrice Joséphine Jobert, che era già uscita dal cast nell’ottava stagione, sta lavorando infatti ad una nuova serie ambientata tra Parigi e Londra, che ha scritto con sua madre. Lora è più chiaro Perché Florence ha lasciato Delitti in Paradiso: l’attrice che ha interpretato la detective sergente Cassell ha intenzione di dedicarsi ad altro e si è cimentata anche nella sceneggiatura, affiancata da un’artista poliedrica come sua madre: lo ha spiegato durante una chiacchierata con il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022)hainper la seconda volta, nella stagione 11, attualmente in corso su Rai2 in prima tv per l’Italia.Jobert, che era già uscita dal cast nell’ottava stagione, sta lavorando infatti ad unaambientata tra Parigi e Londra, che hacon sua madre. Lora è più chiarohainche ha interpretato la detective sergente Cassell ha intenzione di dedicarsi ad altro e si è cimentata anche nella sceneggiatura, affiancata da un’artista poliedrica come sua madre: lo ha spiegato durante una chiacchierata con il ...

