Oroscopo della settimana dal 29 agosto al 4 settembre

Leggi su tuacitymag

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Mese nuovo, stelle nuove! I tanti cambiamenti dei pianetiscorsacominciano nei prossimi giorni a far sentire molto più incisivamente i loro effetti diretti su tutti e dodici i segni zodiacali. Scopriamo cosa dobbiamo aspettarci con l’. Il cielo dell’prossima Il grande ‘terremoto in cielo’ che segna il passaggio da una stagione ad un’altra, non solo per l’arrivo del Sole in Vergine, lo abbiamo osservato nei giorni scorsi. Insieme al più brillante degli astri infatti, ci sono ora altre due rilevanti novità. La prima e più notevole, visto che ce la porteremo dietro fino a marzo è l’arrivo di Marte in Gemelli, l’altra è Mercurio che passa anche lui in un segno d’aria, la Bilancia, rendendoci tutti molto più socievoli. Questi rivolgimenti e cambi di fronte ...