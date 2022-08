Onorati e Catini | “Il mare di Fiumicino ha bisogno di uno sviluppo serio | non di spot elettorali”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 agosto 2022)– “La città dinon è nell’immaginario collettivo conosciuta solo per il suo aeroporto. Il nostroe i tramonti sono uno spettacolo indiscusso. Ben 24 chilometri di costa pieni di vita: la pineta monumentale con il pinolo doc, la tellina con le sue sagre, gli agriturismi e la ristorazione che contribuiscono a creare quell’atmosfera ideale per trascorrere bene il proprio tempo libero”. E’ quanto si legge in un comunicato a firma di Massimilianoe Giovanna, esponenti di Azione, che aggiungono: “Si è sviluppato nel tempo molto turismo, soprattutto ‘mordi e fuggi’; siamo a pochi chilometri dalla Capitale, che è diventata troppo caotica e ritagliarsi qualche ora di relax è vita. Nei fine settimana assistiamo ad interminabili code e alle giuste ...