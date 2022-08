Nicole Mazzocato e i chili presi in gravidanza: “Spero di non perderli” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il pubblico televisivo ha avuto modo di conoscere Nicole Mazzocato per la sua esperienza a Uomini e donne, dove era stata scelta dal tronista Fabio Colloricchio. Le strade dei due si sono separate ormai da tempo, ma proprio in questo periodo stanno vivendo la stessa bellissima esperienza: entrambi sono diventati genitori per la prima volta, seppure con partner diversi. L’ex corteggiatrice è infatti diventata mamma il 14 agosto 2022, giorno in cui è diventata mamma di Paolo, frutto del suo amore per il calciatore Armando Anastasio, con cui ha deciso di costruire una famiglia a pochi mesi dal loro primo incontro. La 31enne ha deciso di partorire a Feltre, in Veneto, zona di cui è originaria, per poter contare sull’appoggio dei genitori in questi primi giorni di vita del bimbo, consapevole che il fidanzato, impegnato con la sua squadra, non potrà sempre ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il pubblico televisivo ha avuto modo di conoscereper la sua esperienza a Uomini e donne, dove era stata scelta dal tronista Fabio Colloricchio. Le strade dei due si sono separate ormai da tempo, ma proprio in questo periodo stanno vivendo la stessa bellissima esperienza: entrambi sono diventati genitori per la prima volta, seppure con partner diversi. L’ex corteggiatrice è infatti diventata mamma il 14 agosto 2022, giorno in cui è diventata mamma di Paolo, frutto del suo amore per il calciatore Armando Anastasio, con cui ha deciso di costruire una famiglia a pochi mesi dal loro primo incontro. La 31enne ha deciso di partorire a Feltre, in Veneto, zona di cui è originaria, per poter contare sull’appoggio dei genitori in questi primi giorni di vita del bimbo, consapevole che il fidanzato, impegnato con la sua squadra, non potrà sempre ...

