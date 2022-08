Lucas Paquetá è vicino al West Ham (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il centrocampista brasiliano Lucas Paquetá è vicino a trasferirsi al West Ham. I suoi agenti saranno presto in Inghilterra per concludere l’affare prima della fine del mercato. Il club inglese, impegnato in Conference League, è scatenato sul mercato. Infatti, dopo gli arrivi di Scamacca ed Emerson Palmieri, è pronta a rinforzarsi ulteriormente. Lucas Paquetá al West Ham a titolo definitivo Lucas Paquetá approderà al West Ham. Gli Hammers, vicini all’approdo ai gironi di Conference League, vogliono creare una rosa che possa essere competitiva su più fronti. In questa direzione vanno proprio gli acquisti di Emerson Palmieri, ufficiale ieri dal Chelsea, e appunto di Paquetá. Di questa trattativa ne ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il centrocampista brasilianoa trasferirsi alHam. I suoi agenti saranno presto in Inghilterra per concludere l’affare prima della fine del mercato. Il club inglese, impegnato in Conference League, è scatenato sul mercato. Infatti, dopo gli arrivi di Scamacca ed Emerson Palmieri, è pronta a rinforzarsi ulteriormente.alHam a titolo definitivoapproderà alHam. Gli Hammers, vicini all’approdo ai gironi di Conference League, vogliono creare una rosa che possa essere competitiva su più fronti. In questa direzione vanno proprio gli acquisti di Emerson Palmieri, ufficiale ieri dal Chelsea, e appunto di. Di questa trattativa ne ...

