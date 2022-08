La Festa della Perdonanza (Di mercoledì 24 agosto 2022) C’è una Festa in Italia che per storicità, importanza e tradizione nel 2011 è riuscita a “conquistare il titolo di “Patrimonio d’Italia per la tradizione”. Nel 2019 viene iscritta nella “Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità” dell’UNESCO. È Celestiniana che si tiene a L’Aquila il 28 e 29 agosto. Come anticipavo è una Festa molto antica. Nel 1295 da Papa Celestino V dopo aver promulgato una bolla pontificia, o meglio nota come la Bolla del Perdono con cui concedeva un’indulgenza plenaria a tutta l’umanità. Era necessario però, che dai vespri del 28 agosto ai vespri del 29 agosto si facesse visita alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio ed essere veramente pentito dei propri peccati. Ovvero nel giorno dell’anniversario dell’investitura papale di Celestino V. Con l’emanazione della Bolla ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 24 agosto 2022) C’è unain Italia che per storicità, importanza e tradizione nel 2011 è riuscita a “conquistare il titolo di “Patrimonio d’Italia per la tradizione”. Nel 2019 viene iscritta nella “Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità” dell’UNESCO. È Celestiniana che si tiene a L’Aquila il 28 e 29 agosto. Come anticipavo è unamolto antica. Nel 1295 da Papa Celestino V dopo aver promulgato una bolla pontificia, o meglio nota come la Bolla del Perdono con cui concedeva un’indulgenza plenaria a tutta l’umanità. Era necessario però, che dai vespri del 28 agosto ai vespri del 29 agosto si facesse visita alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio ed essere veramente pentito dei propri peccati. Ovvero nel giorno dell’anniversario dell’investitura papale di Celestino V. Con l’emanazioneBolla ...

