Katie Holmes rilancia lo stile etno-chic (Di mercoledì 24 agosto 2022) Che Katie Holmes avesse un nuovo amore è cosa nota da tempo, ma la storia con il musicista Bobby Wooten III ha anche dei risvolti fashion inaspettati. Sorridente e luminosa come non mai, l’attrice 43enne ha evoluto il suo stile in una direzione etno-chic inaspettata. Da copiare subito per affrontare con stile la transizione dalle vacanze al rientro in ufficio. Lo stile di Katie Holmes guarda le foto Katie Holmes ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cheavesse un nuovo amore è cosa nota da tempo, ma la storia con il musicista Bobby Wooten III ha anche dei risvolti fashion inaspettati. Sorridente e luminosa come non mai, l’attrice 43enne ha evoluto il suoin una direzioneinaspettata. Da copiare subito per affrontare conla transizione dalle vacanze al rientro in ufficio. Lodiguarda le foto...

Raffy1380 : @settecoppeotto Katie Holmes, Monica Bellucci e Nanni Moretti - zazoomblog : L’estate di Katie Holmes in città: gli outfit da copiare a settembre - #L’estate #Katie #Holmes #città… - AndreaDebiasi5 : Alle 21.10 'The Gift - Il dono' di Sam Raimi con Cate Blanchett, Keanu Reeves, Katie Holmes, Greg Kinnear | La sens… - FraLauricella : RT @FraLauricella: ???#Film in #Tv ??#Cinema?? in PRIMA SERATA 21,05 TwentySeven27 Chi più spende più guadagna con Richard Pryor, John Candy… - FraLauricella : ???#Film in #Tv ??#Cinema?? in PRIMA SERATA 21,05 TwentySeven27 Chi più spende più guadagna con Richard Pryor, John C… -