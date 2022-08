Importante passo verso le donne in Iran: potranno assistere ad una partita del campionato di calcio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il governo Iraniano fa un Importante passo verso la sua popolazione femminile: le donne Iraniane, infatti, potranno guardare il campionato nazionale di calcio all’interno dello stadio per la prima volta in oltre quattro decenni. A comunicarlo è stato un portavoce del ministero dello Sport: circa il 30 per cento dell’Asadi Stadium di Teheran, che equivale a circa 28.000 biglietti, sarà messo a disposizione del pubblico femminile per il match di massima serie tra l’Esteghlal di Teheran e il Mes Kerman, che si giocherà giovedì prossimo. Se le donne risponderanno ‘presente’ allora potrebbe essere concessa qualche altra occasione alle Iraniane, che nel 2019 hanno potuto assistere per la ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il governoiano fa unla sua popolazione femminile: leiane, infatti,guardare ilnazionale diall’interno dello stadio per la prima volta in oltre quattro decenni. A comunicarlo è stato un portavoce del ministero dello Sport: circa il 30 per cento dell’Asadi Stadium di Teheran, che equivale a circa 28.000 biglietti, sarà messo a disposizione del pubblico femminile per il match di massima serie tra l’Esteghlal di Teheran e il Mes Kerman, che si giocherà giovedì prossimo. Se lerisponderanno ‘presente’ allora potrebbe essere concessa qualche altra occasione alleiane, che nel 2019 hanno potutoper la ...

