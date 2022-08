Golf: il Tour Championship chiude la stagione PGA 2021-2022. Scheffler favorito, out Zalatoris per infortunio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Arriva il momento del tutto o niente per i migliori giocatori nella stagione 2021-2022 del PGA Tour. L’ultimo torneo dell’annata, il Tour Championship, riunisce il gotha di chi ha fatto meglio sul circuito americano, anche se sulla vigilia pesa un infortunio importante. Si tratta di quello di Will Zalatoris, che a causa di un guaio alla schiena, già emerso durante il BMW Championship, non potrà competere all’East Lake Golf Club di Atlanta. Ma non solo: il vincitore del St. Jude Championship non sarà neppure in grado di prendere parte alla Presidents Cup del prossimo mese, per cui la squadra degli Stati Uniti, per la sfida al Resto del Mondo (Europa esclusa), dovrà cercare altre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Arriva il momento del tutto o niente per i migliori giocatori nelladel PGA. L’ultimo torneo dell’annata, il, riunisce il gotha di chi ha fatto meglio sul circuito americano, anche se sulla vigilia pesa unimportante. Si tratta di quello di Will, che a causa di un guaio alla schiena, già emerso durante il BMW, non potrà competere all’East LakeClub di Atlanta. Ma non solo: il vincitore del St. Judenon sarà neppure in grado di prendere parte alla Presidents Cup del prossimo mese, per cui la squadra degli Stati Uniti, per la sfida al Resto del Mondo (Europa esclusa), dovrà cercare altre ...

golftgcom : PGA Tour contro LIV Golf: la concorrenza genera novità - lanonnadiniall : RT @Gio_louxhaz: niall te lo dirò con calma perché effettivamente sono una persona cal- HAI ROTTO QUESTA GRANCAZZO DI CEPPA DI MINCHIA CON… - niallsarvt : niall amore mio bello di mamma dopo esserti ibernato nel golf per non so quanti anni se ti azzardi a fare un tour a… - __korinne_ : RT @Gio_louxhaz: niall te lo dirò con calma perché effettivamente sono una persona cal- HAI ROTTO QUESTA GRANCAZZO DI CEPPA DI MINCHIA CON… - 6ificouldfIy : RT @Gio_louxhaz: niall te lo dirò con calma perché effettivamente sono una persona cal- HAI ROTTO QUESTA GRANCAZZO DI CEPPA DI MINCHIA CON… -