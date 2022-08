Draghi al meeting di Rimini: “L’Italia ce la farà, chiunque sia al governo. Invito tutti ad andare a votare” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Come una rockstar. O un bomber del calcio. Ovazioni e cori per Mario Draghi, al meeting di CL a Rimini: "Grazie Mario, viva Draghi!". Il Presidente del consiglio ha attraversato la sala centrale della Fiera, piena di persone che hanno scandito il breve percorso con un continuo applauso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 agosto 2022) Come una rockstar. O un bomber del calcio. Ovazioni e cori per Mario, aldi CL a: "Grazie Mario, viva!". Il Presidente del consiglio ha attraversato la sala centrale della Fiera, piena di persone che hanno scandito il breve percorso con un continuo applauso L'articolo proviene da Firenze Post.

