Danneggia porta pronto soccorso Perugia e viene denunciato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ha Danneggiato con un pugno la porta automatica del pronto soccorso dell'ospedale di Perugia, cercando quindi di colpire il personale paramedico - in base alla ricostruzione fornita dalla Questura - ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Hato con un pugno laautomatica deldell'ospedale di, cercando quindi di colpire il personale paramedico - in base alla ricostruzione fornita dalla Questura - ...

TrgMedia : Danneggia la porta del pronto soccorso di Perugia e viene denunciato - il_siracusano : #Noto,non accetta la fine della relazione e ... - #Cronaca #Danneggiamento_Aggravato #Via_Venezia -… - cinziettacy : @BrunoZariati @JBarba52 @mariodice76 @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Non c’è dignità a candidare persone impresentabil… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Danneggia porta su vagone della Circumvesuviana, disagi per utenti - SArreu4 : RT @SkyTG24: Danneggia porta su vagone della Circumvesuviana, disagi per utenti -