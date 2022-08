Covid | ecco le nuove regole su quarantena e isolamento

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 agosto 2022) C’è attesa per la circolare sull’da-19. Il Ministero valutaper l’Il Ministero della Salute sta valutando la possibilità di ridurre la durata massima dell’a 15 o 10 giorni, rispetto agli attuali 21, ma anche di non far aspettare più i positivi senza sintomi 7 giorni prima di poter fare il tampone di finee se il tampone è negativo di poter uscire subito. Ma i tecnici sono al lavoro e bisognerà aspettare ancora un po’ prima di poter vedere cosa conterrà la circolare. Leggi anche: Novità Scuola, i Prof NoVax tornano a insegnare: sospensione annullata Allo studio la sottovariante Centaurus Intanto l’indice Rt è tornato a salire, in dieci giorni è passato dallo 0,7 allo 0,9. Adesso si studia una sottovariante ...