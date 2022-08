Covid, bambina trasportata dalla Calabria a Roma in gravi condizioni (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una bambina di 5 anni, positiva al Covid-19, è stata trasportata d'urgenza dalla Calabria a Roma: è ricoverata al Bambino Gesù, in gravi condizioni. Nel tardo pomeriggio è atterrato all'aeroporto di Ciampino il C130J dell'Aeronautica Militare decollato da Lamezia Terme con a bordo una bambina di 5 anni affetta da Covid-19, ed in imminente pericolo di vita a causa di un'insufficienza epatica acuta."Sono in costante aggiornamento sulle condizioni della piccola positiva al Covid trasportata dalla Calabria in aereo all`ospedale pediatrico Bambino Gesù", ha dichiarato l`assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D`Amato, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Unadi 5 anni, positiva al-19, è statad'urgenza: è ricoverata al Bambino Gesù, in. Nel tardo pomeriggio è atterrato all'aeroporto di Ciampino il C130J dell'Aeronautica Militare decollato da Lamezia Terme con a bordo unadi 5 anni affetta da-19, ed in imminente pericolo di vita a causa di un'insufficienza epatica acuta."Sono in costante aggiornamento sulledella piccola positiva alin aereo all`ospedale pediatrico Bambino Gesù", ha dichiarato l`assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D`Amato, ...

