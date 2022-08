Controlli ad alto impatto a Tor Bella Monaca, Torre Angela e Borghesiana: posti di controllo e verifiche nei negozi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Servizio ad alto impatto stamattina, 24 agosto, nei quartieri di Tor Bella Monaca, Torre Angela e Borghesiana. Controlli su veicoli e persone Nel corso delle attività gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, in collaborazione con gli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e dei Cinofili Antidroga, hanno identificato 68 persone e 74 veicoli. I Controlli hanno interessato la fermata Metro C “Pantano” dove sono stati controllati 26 fruitori, di cui 14 stranieri, senza riscontrare alcuna violazione. Irregolarità in un negozio che vende cibi e bevande al dettaglio L’ispezione amministrativa, invece, è stata effettuata in un esercizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Servizio adstamattina, 24 agosto, nei quartieri di Torsu veicoli e persone Nel corso delle attività gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, in collaborazione con gli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e dei Cinofili Antidroga, hanno identificato 68 persone e 74 veicoli. Ihanno interessato la fermata Metro C “Pantano” dove sono stati controllati 26 fruitori, di cui 14 stranieri, senza riscontrare alcuna violazione. Irregolarità in uno che vende cibi e bevande al dettaglio L’ispezione amministrativa, invece, è stata effettuata in un esercizio ...

CorriereCitta : Controlli ad alto impatto a Tor Bella Monaca, Torre Angela e Borghesiana: posti di controllo e verifiche nei negozi - Lazio_TV : In diversi quartieri della Capitale. - tvoggi : PAESTUM. NAS SEQUESTRANO ALIMENTI NON TRACCIATI, MERCE IN VENDITA SCADUTA DA 2 ANNI I carabinieri del N.A.S. di Sal… - TBarazzo : @FemiaMirella @carovana12 Basta essere normodotati Se metti a gestire una mole importante di risorse ai comuni (ist… - FcknRckstar : @15797jjj @TheSnoopyG @CercoMeStessa @neodie No, un carro alto 18 metri lo si allestisce in allegria e leggerezza s… -