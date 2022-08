Ancora intoppi per l'acquisizione del Vasco da Gama: la proprietà del Genoa deve aspettare (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una novella dello stento. Il percorso che dovrebbe portare il Vasco da Gama a trasformarsi in Sociedade Anônima de Futebol (SAF), passaggio... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una novella dello stento. Il percorso che dovrebbe portare ildaa trasformarsi in Sociedade Anônima de Futebol (SAF), passaggio...

cmdotcom : Ancora intoppi per l'acquisizione del Vasco da Gama: la proprietà del Genoa deve aspettare - marmanyoro : @marcocappato Forse perché liste elettorali sono atto molto più importante di un referendum? Oppure perché tale op… - DanieleBerghino : @supercap70 Su questo non mi pronuncio diciamo che spero di far fare almeno 300.000 km ad un auto elettrica senza t… - DeVivoFa : @tinyjediisback Noi siamo ancora al mare con l'auto che da un paio di gg fa i capricci il cambio automatico e nessu… - PassionCalcio90 : @roma_passione @CheccoCasano Io so che ci sono degli intoppi legati ha dei bonus e che ci vorrà ancora un pò di tempo -