Uno yacht di 40 metri è affondato al largo di Catanzaro

guardiacostiera : Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Crotone ha coordinato operazioni di salvataggio di passeggeri ed equipag… - Pietro_Firenze : RT @guardiacostiera: Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Crotone ha coordinato operazioni di salvataggio di passeggeri ed equipaggio… - rastamilano81 : RT @guardiacostiera: Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Crotone ha coordinato operazioni di salvataggio di passeggeri ed equipaggio… - poesannabel : Infatti anche secondo me servirebbe un bonus per farmi avere uno yacht - AmanditaSchnei5 : RT @guardiacostiera: Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Crotone ha coordinato operazioni di salvataggio di passeggeri ed equipaggio… -

La presunta nuova compagna del capitano per sempre avrebbe incontrato Francesco a bordo dial largo in ripetute occasioni, in queste settimane balneari per entrambi lontano da tutti. La ...... tra cui una splendida infinity pool a poppa con un'incredibile vista sull'oceano L'MSCClub ... che si estende per quasi 540 metrispettacolare Ponte dei Sospiri con pavimento in vetro al ...Giulia De Lellis Instagram sexy: in vacanza con il fidanzato e gli amici, la bella influencer non rinuncia farsi immortalare con look tutti da ...Imprese come questa confermano che, forse è vero, siamo un «popolo di santi, poeti e navigatori». In questo caldo agosto, infatti, sono esattamente trent’anni che ...