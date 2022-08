Ultime Notizie – Usa | Trump chiede ‘special master’ per esame documenti sequestrati da Fbi

(Di martedì 23 agosto 2022) L’ex presidente Usa Donaldha presentato una mozione alla Corte federale della Floridando la nomina di uno “special master”, un giudice terzo non dipendente dal dipartimento di Giustizia, per garantire che sia protetta l’integrità deil’8 agosto scorso dall’Fbi nella sua tenuta di Mar-a-Lago. In particolare, i legali dichiedono alla Corte un’ingiunzione che impedisca qualsiasi ulteriore revisione dei materialifino alla nomina del giudice terzo e un elenco “più dettagliato” degli oggetti, nonché la restituzione di qualsiasi oggetto sequestrato “che non rientrasse nell’ambito del mandato di perquisizione”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - sole24ore : ?? «Noi, attivisti, militari e politici russi, ora siamo partigiani e combattenti dell’Esercito repubblicano naziona… - Luis91052594 : RT @Luis91052594: #23agosto ATTENZIONE, ULTIME NOTIZIE: La Marin ha fatto il test. E' negativo, ma è quello della gravidanza! - jmxrp2020 : RT @luncitalia: ?? BREAKING NEWS #LUNC VALIDATORI LISTA AGGIORNATA ?? ?? Lista in modalità “view only” dei validatori che hanno ad oggi aggi… -

Il Sole 24 ORE

Sembra che la storia che abbiamo conosciuto in uno dei migliori film di Satoshi Kon sia pronta per fare ritorno sotto una nuova veste . Secondo leindiscrezioni infatti, Paprika avrebbe ricevuto il via libera presso gli Amazon Studios. Come riportato da Deadline, Cathy Yan, la regista di Birds of Prey, supervisionerà l' adattamento della ...Ministra Mara Carfagna , il Terzo polo ha presentato le sue candidature. Lei è soddisfatta 'Sì certo. Sarà una bella battaglia per il Sud e sono sicura che Azione-Italia Viva avrà soddisfazioni ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 10.418 nuovi casi e 75 morti Il chimico e youtuber ha firmato la lettera appello degli scienziati del clima alla politica italiana: "È sbagliato cercare di polarizzare a ...Il fondatore-presidente della comunità Kayros tra i protagonisti del tradizionale Meeting: «Ogni crisi è inizio di cose che si aprono e porta con sé un segno di speranza». Gheno, Cdo Opere Sociali: «L ...