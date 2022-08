Tennis: tifosa cacciata dalla finale di Wimbledon denuncia Kyrgios per diffamazione (Di martedì 23 agosto 2022) Nella scorsa finale maschile di Wimbleon, una tifosa di Tennis era stata temporaneamente cacciata dal Centre Court durante la finale a seguito di una denuncia di Nick Kyrgios che diceva di venir distratto mentre serviva. La stessa donna, Anna Palus, ha adesso annunciato di avere l’intenzione di intraprendere un’azione legale proprio contro il Tennista australiano, per quella che lei descrive come un’“accusa sconsiderata e del tutto infondata”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Nella scorsamaschile di Wimbleon, unadiera stata temporaneamentedal Centre Court durante laa seguito di unadi Nickche diceva di venir distratto mentre serviva. La stessa donna, Anna Palus, ha adesso annunciato di avere l’intenzione di intraprendere un’azione legale proprio contro ilta australiano, per quella che lei descrive come un’“accusa sconsiderata e del tutto infondata”. SportFace.

sportface2016 : #Tennis: tifosa cacciata dalla finale di #Wimbledon denuncia #Kyrgios per diffamazione - roberta_sgri : Sempre tifosa di #Sinner e #Berrettini, di #Sonego e #Musetti, di #Fognini e #Bolelli anche quando la sconfitta fa… - QuatranoValerio : RT @Stefanocomics: @carlodigre @paolobertolucci Per assistere a questi spettacoli ? Ricordate il 'non penalizzare gli sportivi russi'? Nel… - gianny0162 : Assurdo a Cincinnati: tifosa costretta a liberarsi della bandiera dell'Ucraina. Fanculo #Ucraina ?????? - gilbertobeda : RT @Stefanocomics: @carlodigre @paolobertolucci Per assistere a questi spettacoli ? Ricordate il 'non penalizzare gli sportivi russi'? Nel… -