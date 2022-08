“Sarà una notte tosta”: il dramma della malattia di Eros Ramazzotti (Di martedì 23 agosto 2022) Eros Ramazzotti non ha avuto sempre una vita facile. Non tutti sanno che c’è stato un periodo in cui ha dovuto fare i conti con una malattia. Ecco tutti i dettagli La musica della storia italiana ha avuto come, rappresentante per eccellenza, Eros Ramazzotti. Un cantante che è da sempre tanto apprezzato e amato, soprattutto per le sue canzoni che hanno fatto da colonna sonora per le storie d’amore di tantissime coppie. Una musica che trasmette emozioni, che parla con il cuore, in grado di regalare momenti indescrivibili. I successi di Eros Ramazzotti Ramazzotti è sicuramente un cantante talentuoso, con una ricca carriera alle spalle e collaborazioni con artisti non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 23 agosto 2022)non ha avuto sempre una vita facile. Non tutti sanno che c’è stato un periodo in cui ha dovuto fare i conti con una. Ecco tutti i dettagli La musicastoria italiana ha avuto come, rappresentante per eccellenza,. Un cantante che è da sempre tanto apprezzato e amato, soprattutto per le sue canzoni che hanno fatto da colonna sonora per le storie d’amore di tantissime coppie. Una musica che trasmette emozioni, che parla con il cuore, in grado di regalare momenti indescrivibili. I successi diè sicuramente un cantante talentuoso, con una ricca carriera alle spalle e collaborazioni con artisti non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. ...

pietroraffa : 'Se attaccate me, attaccate l'Italia'. È questa la risposta di Meloni alle critiche degli avversari. È dunque convi… - USCremonese : In una gara come quella di oggi, che per cornice ed emozioni sarà indimenticabile, dispiace sapere che mancherà uno… - angelomangiante : #Zaniolo. Si temeva una frattura con il rischio di un'operazione, ma non ci sarà nulla di chirurgico. Gli esami s… - MaddalenaRufo : RT @OttobreInfo: A ottobre ci sarà il collasso europeo, in particolare industria tedesca, ciò che resta di Italia e UK. Ci seppelliranno s… - pavafrav : RT @Marcos_5408: @GiuseppeConteIT @GiorgiaMeloni è una ignorante e maleducata! Lei è la portavoce della peggiore destra mai vista! Non ha m… -