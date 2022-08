Omicidio Palmieri | Il figlio 15enne racconta le violenze del padre

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 23 agosto 2022) di Monica De Santis Sono stati ascoltati nella giornata di ieri gip del tribunale di Salerno Monica Milite ed il20enne Massimiliano, accusati entrambi di aver ucciso a coltellate insieme all’altroil marito eCiroe di aver poi fatto a pezzi il corpo prima di gettarlo in un dirupo. Entrambi, assistiti dall’avvocato Damiano Cantalupo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Per mamma eè stata disposta la misura cautelare in carcere a Salerno. E mentre le indagini preliminari proseguono, sempre nel pomeriggio di ieri è stato sentito dal gip anche ilche sembra abbia confermato quanto detto sabato al procuratore del Tribunale per i minorenni. Un interrogatorio che si è concluso intorno alle 17,30 e nel quale il ...