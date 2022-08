Mosca, i funerali di Dugina: la figlia dell'ideologo russo uccisa in un attentato (Di martedì 23 agosto 2022) Si sono svolti a Mosca i funerali di Darya Dugina, la figlia dell'ideologo russo Olexander Dugin che e' stata uccisa in un attentato con un'autobomba il 21 agosto. Diverse persone in lutto hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) Si sono svolti adi Darya, laOlexander Dugin che e' statain uncon un'autobomba il 21 agosto. Diverse persone in lutto hanno ...

infoitestero : Darya Dugina, funerali a Mosca: «È morta per il popolo». Lavrov: «Nessuna pietà per i killer» - fisco24_info : Lavrov: Nessuna pietà per i killer di Dugina: Centinaia a Mosca per i funerali della figlia dell'ideologo di Putin,… - tusciaweb : Oggi i funerali di Darya Dugina, in centinaia presenti alle esequie Mosca - A Mosca è arrivato il giorno del funer… - VerdirameAndrea : Giorgio Bianchi si è scusato? E l'Antidiplomatico? E il Gazzettino? ?? Iniziano a Mosca i funerali per la politolog… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Darya Dugina, Kiev: 'L'omicidio è opera dei servizi segreti russi' A Mosca,… -