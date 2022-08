Morto Mauro Petriccione, capo della Direzione generale per l’Azione per il clima nella Commissione europea (Di martedì 23 agosto 2022) Mauro Petriccione, direttore generale del dipartimento per l’Azione climatica della Commissione europea, e’ deceduto ieri dopo un breve ricovero all’ospedale di Amburgo. “Mauro era nostro collega e nostro amico. Era un vero europeo nella migliore tradizione dell’organizzazione in cui ha lavorato per la maggior parte della sua carriera”, ha scritto il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, in un messaggio di cui l’AGI ha preso visione. Petriccione, ha aggiunto Timmermans, “era un convinto sostenitore della leadership europea sull’Azione per il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022), direttoredel dipartimento pertica, e’ deceduto ieri dopo un breve ricovero all’ospedale di Amburgo. “era nostro collega e nostro amico. Era un vero europeomigliore tradizione dell’organizzazione in cui ha lavorato per la maggior partesua carriera”, ha scritto il vice presidente, Frans Timmermans, in un messaggio di cui l’AGI ha preso visione., ha aggiunto Timmermans, “era un convinto sostenitoreleadershipsulper il ...

