Migranti, superati 50.000 sbarchi. È strapotere delle Ong: scorrazzano liberamente e portano tutti in Italia (Di martedì 23 agosto 2022) Mentre i 106 Migranti partiti dalla Turchia e soccorsi dalla Geo Barents (la nave di Medici senza frontiere) si dirigono a Taranto per raggiungere il porto di sbarco assegnato, il Viminale comunica l'ultimo dato sugli sbarchi aggiornato a ieri mattina. E i numeri parlano chiaro: ad oggi sono 50.760 gli arrivi certificati. Non solo: in base a quanto riferisce Il Giornale in queste ore, «le stime della Guardia costiera indicano che entro la fine dell'anno arriveranno almeno in 77.000». Un trend in crescita esponenziale: del resto, confrontando i dati dell'ultimo report con gli ultimi precedenti, apprendiamo che nello stesso periodo dello scorso anno gli arrivi sono stati 35.480, mentre nel 2021 quasi tre volte di meno.

