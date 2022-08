"Mi hanno rapita perché...". Scomparsa e riapparsa dopo 9 anni: il caso choc di questa ragazza (Di martedì 23 agosto 2022) Scomparsa e riapparsa dopo 9 anni: è successo in India, dove una bambina - rapita quando era piccola - è riuscita a tornare dalla sua famiglia. Si tratta di Pooja Gaud, la ragazza oggi 16enne di cui si erano perse le tracce il 22 gennaio del 2013. Un uomo e una donna l'avevano adescata davanti alla sua scuola elementare di Mumbai offrendole un gelato. Lo ha raccontato lei stessa, parlando della traumatica esperienza. La coppia - Harry D'Souza e sua moglie Soni - prima avrebbe minacciato la bambina con le armi, poi - dopo averla caricata in macchina - l'avrebbe portata nel Karnataka. "Ho smesso di andare a scuola. Mi avevano rapita perché volevano un figlio e non riuscivano ad averne uno. Quando Soni è rimasta incinta, le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022): è successo in India, dove una bambina -quando era piccola - è riuscita a tornare dalla sua famiglia. Si tratta di Pooja Gaud, laoggi 16enne di cui si erano perse le tracce il 22 gennaio del 2013. Un uomo e una donna l'avevano adescata davanti alla sua scuola elementare di Mumbai offrendole un gelato. Lo ha raccontato lei stessa, parlando della traumatica esperienza. La coppia - Harry D'Souza e sua moglie Soni - prima avrebbe minacciato la bambina con le armi, poi -averla caricata in macchina - l'avrebbe portata nel Karnataka. "Ho smesso di andare a scuola. Mi avevanovolevano un figlio e non riuscivano ad averne uno. Quando Soni è rimasta incinta, le ...

