McLaren Solus GT | dai videogames alla realtà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 agosto 2022) Nata per correre tra i cordoli virtuali delle piste di Gran Turismo, fra i più celebri simulatori di guida del mondo. Ma qualcuno a Woking, quartier generale del costruttore, ha deciso di portare questo “ufo” nella. È la parabola aurea dellaGT, monoposto dall’aspetto non meno che aerospaziale. Ne saranno realizzate appena 25, tutte già vendute, presumibilmente a cifre stellari. Le linee della GT fanno l’amore con l’aerodinamica, non meno che estrema e pensata per piegare l’aria alle esigenze di carico verticale del veicolo. A spingere laun portentoso V10 aspirato di 5.2 litri, in grado di girare fino a 10 mila giri/minuto e che promette una voce da brividi. Non ci sarebbe bisogno di snocciolare altri numeri per parlare di “eccellenza”, ma per esigenze di cronaca vale la pena ...