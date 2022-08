Marsiglia | Rothen contro Tudor | “All’interno del club tutti si lamentano del suo atteggiamento”

Leggi su sportface

(Di martedì 23 agosto 2022) “è lì per mettere in pratica le sue idee, è un po’ troppo ottuso e parla male a molte persone. Molti giocatori si sono lamentati, a cominciare da Dimitri Payet“. Jerome, ex calciatore del PSG, ha criticato ai microfoni di RMC Sport l’attuale allenatore dell’Olympique. “Anon piaceva la fronda dei giocatoridi lui in relazione al suo stato d’animo, a cosa metteva in atto e come parlava ai giocatori – ha aggiunto -.delsidel suo. Ha un modo di parlare con le persone che è irrispettoso. Dopo un po’, se hai già allontanato il tuo capitano, hai allontanato un buon numero di tifosi, che, ogni volta che arrivi al Vélodrome, ti fischiano. E ...