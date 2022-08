Manuel Bortuzzo | spiato da occhi indiscreti | “Succede da una settimana” | movimenti sospetti del ragazzo

(Di martedì 23 agosto 2022) Il nuotatore è stato beccato inda una, probabilmente sta nascondendo qualcosa per privacy(Grandefratellovip.it)Qualchefa il nome diera stato legato ad un gossip poi smentito qualche ora dopo che lo associava al volto di una famosa Tiktoker con la quale sarebbe dovuto essere in auto. La verità è che si trattava semplicemente dello stesso modello di automobile ma a guidarla nel video era un’altra persona, senza tatuaggi alle braccia. I fan hanno aiutato subito il nuotatore a smentire la notizia mada quando si è lasciato con Lulù Selassié si trova spesso sotto i riflettori perché tutti sentono il bisogno di sapere quale sarà la sua ...

mary65485558 : RT @azzurraskye: Clip di presentazione di Manuel Bortuzzo - ParliamoDiNews : Manuel Bortuzzo, con chi ha sostituito Lulù: che schianto ed è pure famosissima - - notabadword_ : Nemmeno Manuel bortuzzo è arrivato a tanto conto Lulù #JERU - azzurraskye : Clip di presentazione di Manuel Bortuzzo - dottnoce : @lameduck1960 Concordo con lei ma mi domando non dovrebbe valere per ogni tipo di reato? Perché ad esempio il video… -

Continuano a non arrestarsi i rumors sulla vita sentimentale di, un ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Da quando il nuotatore non sta più insieme alla sorella di Jessica e Clarissa Selassié non mancano voci, su una sua ...La principessa etiope si gode la fama lontano dalla Casa, addolorata dalla fine della sua storia d'amore con, e annuncia ai suoi fan su Instagram di avere intenzione di scrivere il ...Molti avrebbero scommesso che sarebbe stata proprio lei ad aggiudicarsi la vittoria del reality show che però ha vinto sua sorella maggiore Jessica. Insomma la piccola Lulù per esser solo una ragazza ...Manuel Bortuzzo ha ritrovato l'amore dopo Lulù Selassié Avvistato con una ragazza dall'identità ignota: le segnalazioni pubblicate da Deianira Marzano ...