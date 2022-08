La Nasa conferma | il 29 si ‘torna’ sulla Luna

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ arrivata nella notte italiana la primadellache il 29 agosto ‘si torna’. La prima missione Artemis 1 sarà lanciata lunedì prossimo e la finestra di lancio, di due ore circa, si apre alle 8,33 a.m. Edt, quando in Italia saranno le 14,33. Artemis 1 partirà dal Launch Pad 38B del Kennedy Space Center, in Florida, la stessa rampa di lancio che ha visto partire le missioni Apollo che hanno segnato il primo passo dell’uomo sul nostro satellite naturale il 20 luglio 1969. La decisione del lancio di Artemis 1 per il prossimo lunedì 29 agosto è arrivata dai manager dopo un Flight Readiness Review tenutosi nella tarda serata di ieri (ora locale). “Prima di una serie di missioni sempre più complesse, Artemis I fornirà una base per l’esplorazione umana dello spazio profondo e dimostrerà ...