La Juve si ferma in casa della Sampdoria e perde già il treno delle prime della classe (Di martedì 23 agosto 2022) Il posticipo di Marassi: blucerchiati vicini al vantaggio con la traversa di Leris all’inizio della sfida, annullato un gol a Rabiot nella ripresa. I bianconeri in cerca di soluzioni per l’attacco non riescono ad esprimersi con continuità Leggi su lastampa (Di martedì 23 agosto 2022) Il posticipo di Marassi: blucerchiati vicini al vantaggio con la traversa di Leris all’iniziosfida, annullato un gol a Rabiot nella ripresa. I bianconeri in cerca di soluzioni per l’attacco non riescono ad esrsi con continuità

ZonaBianconeri : RT @andreaorsucci_2: Io avrei scritto “la #juve ferma la #samp “ non so voi .. #juventus #juvesamp #AllegriOut #ForzaJuve ?????? - andreaorsucci_2 : Io avrei scritto “la #juve ferma la #samp “ non so voi .. #juventus #juvesamp #AllegriOut #ForzaJuve ?????? - Stelle_Sport : Buona Samp, mette paura alla Juve e la ferma sullo 0-0 - IavaroneToni : Serie A, la Roma vince di misura con la Cremonese, si ferma la Juve a Genova - KaioKean2 : @MatthijsPog A me non interessa allegriout o meno. Serve una squadra con idee, qualità, gioco.... La Juve attualmen… -