Gaetano Quagliariello | Ho rifiutato il seggio | il nostro centro non è una ridotta né un ufficio di collocamento

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 agosto 2022) Intervista Huffpost. Dopo quattro legislature non sarà in Senato: "Calenda poteva aggregare molti soggetti al, ha sprecato l'opportunità e ci ha spinti a destra. Avremo una stagione di lacrime e sangue, in autunno la situazione non consentirà molti spazi ai moderati"