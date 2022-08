FIFA 23: Torna la licenza ufficiale della Croazia con kit e stemma (Di martedì 23 agosto 2022) La federazione croata, con un breve messaggio, ha annunciato che la licenza della Croazia sarà disponibile nel roster ufficiale del simulatore FIFA 23. “Il momento che molti giocatori in tutto il mondo stavano aspettando” – Marijan Kusti?, presidente dell’HNS ha annunciato che è stato raggiungono un accordo con EA Sports per includere la Croazia, Nazionale vice campione della coppa del mondo, in FIFA 23. Questo il messaggio divulgato tramite i social ufficiali. HNS diventa uno dei 300 partner con licenza individuale in un gioco che offre ai giocatori l’accesso a oltre 19.000 atleti in 700 squadre, in 100 stadi e oltre 30 campionati in tutto il mondo. Insieme ai migliori club e nazionali, i giocatori possono scegliere alcune delle ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 23 agosto 2022) La federazione croata, con un breve messaggio, ha annunciato che lasarà disponibile nel rosterdel simulatore23. “Il momento che molti giocatori in tutto il mondo stavano aspettando” – Marijan Kusti?, presidente dell’HNS ha annunciato che è stato raggiungono un accordo con EA Sports per includere la, Nazionale vice campionecoppa del mondo, in23. Questo il messaggio divulgato tramite i social ufficiali. HNS diventa uno dei 300 partner conindividuale in un gioco che offre ai giocatori l’accesso a oltre 19.000 atleti in 700 squadre, in 100 stadi e oltre 30 campionati in tutto il mondo. Insieme ai migliori club e nazionali, i giocatori possono scegliere alcune delle ...

