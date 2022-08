Elezioni: Cacciari e l’incubo delle manovre di Palazzo che mummificano il potere (Di martedì 23 agosto 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Ci siamo giocati anche Massimo Cacciari! L’unico a sinistra che nel corso degli anni pareva avesse mantenuto un minimo di lucidità e di contatto con la realtà. Ormai il resto della campagna elettorale è un inutile atto formale. Enrico Letta ha deciso di consegnare il Paese alla destra, occorre farsene una ragione, e se le analisi sono quelle di Cacciari, amen. La sinistra parlamentare è morta, parce sepulto o, come dicono a Roma, “chi è morto tace chi è vivo si dà pace”. Ma torniamo al punto e a quello che dice Cacciari in una intervista al Riformista del 18 agosto. Per il filosofo maximo l’agenda Draghi “è l’unica carta credibile, spendibile, che hanno, gli uni e gli altri. È questa e solo questa.” Finché sono i giornali dei salotti buoni a dirlo non c’è alcuna novità, ma che uno filosofo mostri una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Ci siamo giocati anche Massimo! L’unico a sinistra che nel corso degli anni pareva avesse mantenuto un minimo di lucidità e di contatto con la realtà. Ormai il resto della campagna elettorale è un inutile atto formale. Enrico Letta ha deciso di consegnare il Paese alla destra, occorre farsene una ragione, e se le analisi sono quelle di, amen. La sinistra parlamentare è morta, parce sepulto o, come dicono a Roma, “chi è morto tace chi è vivo si dà pace”. Ma torniamo al punto e a quello che dicein una intervista al Riformista del 18 agosto. Per il filosofo maximo l’agenda Draghi “è l’unica carta credibile, spendibile, che hanno, gli uni e gli altri. È questa e solo questa.” Finché sono i giornali dei salotti buoni a dirlo non c’è alcuna novità, ma che uno filosofo mostri una ...

