Baseball, Semifinali Serie A 2022: Grosseto vince una gara-3 infinita e riapre la serie (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo un match lunghissimo e pregno d’emozione Grosseto ha riaperto la serie delle Semifinali scudetto valida per il Campionato di serie A 2022 di Baseball, vincendo contro San Marino con il risultato di 5-4 a seguito di due extra inning. La partenza è super per i toscani, abili a mettere a segno tre sigilli nella seconda ripresa, merito di un singolo di Biscontri che ha consentito ad Ambrosino di andare a segno e ad un altro di Albert che ha mandato a punto Vaglio e Chelli. Bene anche il turno successivo, con il timbro di Herrera Torrez che firma il 4-0 provvisorio. Ecco però che arriva la risposta dei Campioni d’Italia, i quali accorciano le distanze al quarto per via di un doppio di Pieternella Vargas, riaprendo poi ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo un match lunghissimo e pregno d’emozioneha riaperto ladellescudetto valida per il Campionato didindo contro San Marino con il risultato di 5-4 a seguito di due extra inning. La partenza è super per i toscani, abili a mettere a segno tre sigilli nella seconda ripresa, merito di un singolo di Biscontri che ha consentito ad Ambrosino di andare a segno e ad un altro di Albert che ha mandato a punto Vaglio e Chelli. Bene anche il turno successivo, con il timbro di Herrera Torrez che firma il 4-0 provvisorio. Ecco però che arriva la risposta dei Campioni d’Italia, i quali accorciano le distanze al quarto per via di un doppio di Pieternella Vargas,ndo poi ...

zazoomblog : Baseball semifinali scudetto Serie A 2022: San Marino vince in scioltezza gara-2 Parma passa in gara-1 - #Baseball… - sportface2016 : #Baseball, #SerieA: programma, orari, tv e streaming delle semifinali playoff - Baseball_it : Semifinali al via: Bologna sfida Parma, San Marino il Grosseto di Gianni 23 - - zazoomblog : Baseball Serie A 2022: San Marino chiude i giochi nel girone A definite le semifinali - #Baseball #Serie #2022:… - zazoomblog : Baseball Serie A 2022: San Marino chiude i giochi nel girone A definite le semifinali - #Baseball #Serie #2022:… -