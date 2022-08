Ultime Notizie – Elezioni regionali Sicilia, Miccichè: “Pd-M5s separati? Per noi vittoria facile” (Di lunedì 22 agosto 2022) “M5s e Pd vanno separati in Sicilia? La vittoria è abbastanza facile a questo punto“. Così il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, durante una conferenza stampa, nella sede del partito a Palermo, per presentare le liste azzurre per la Camera e il Senato, commenta la rottura dell’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, annunciata nel pomeriggio da Giuseppe Conte. “Alcune settimane fa ero stato chiaro – ha ricordato Conte – : quello che vale a Roma vale a Palermo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) “M5s e Pd vannoin? Laè abbastanzaa questo punto“. Così il coordinatore regionale di Forza Italia in, Gianfranco, durante una conferenza stampa, nella sede del partito a Palermo, per presentare le liste azzurre per la Camera e il Senato, commenta la rottura dell’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, annunciata nel pomeriggio da Giuseppe Conte. “Alcune settimane fa ero stato chiaro – ha ricordato Conte – : quello che vale a Roma vale a Palermo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - sole24ore : ?? Rush finale per le liste elettorali con Tremonti che sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sg… - fachetti3333 : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus, ultime notizie: in #Italia 10.418 nuovi casi e 75 morti - sole24ore : ?? #Coronavirus, ultime notizie: in #Italia 10.418 nuovi casi e 75 morti -