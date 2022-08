The Last of Us: primo sguardo a Pedro Pascal e Bella Ramsey nel teaser HBO (Di lunedì 22 agosto 2022) Un primo teaser dedicato ai nuovi show in arrivo su HBO svela le prime sequenze di The Last of Us, mostrando in azione Joel ed Ellie. HBO ha diffuso le prime sequenze di The Last of Us in un teaser che anticipa le mosse dei personaggi interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey, Joel ed Ellie, in un mondo post-apocalittico e innevato. Il teaser contiene anche le prime immagini di The Idol e delle nuove stagioni di Succession, The White Lotus, The White House Plumbers, Industry e altre serie. Oltre a Joel ed Ellie, il teaser di The Last of Us disponibile da 1:40 offre un primo sguardo a Sarah (Nico Parker), la figlia di Joel, Bill (Nick Offerman) e Frank ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 agosto 2022) Undedicato ai nuovi show in arrivo su HBO svela le prime sequenze di Theof Us, mostrando in azione Joel ed Ellie. HBO ha diffuso le prime sequenze di Theof Us in unche anticipa le mosse dei personaggi interpretati da, Joel ed Ellie, in un mondo post-apocalittico e innevato. Ilcontiene anche le prime immagini di The Idol e delle nuove stagioni di Succession, The White Lotus, The White House Plumbers, Industry e altre serie. Oltre a Joel ed Ellie, ildi Theof Us disponibile da 1:40 offre una Sarah (Nico Parker), la figlia di Joel, Bill (Nick Offerman) e Frank ...

romeoagresti : Oggi è previsto un nuovo contatto tra la #Juve e l’entourage di #Depay per andare avanti sugli ultimi aspetti contr… - Carmlia23 : @The_Last_Gasp @fruscolone @fenice_risorta @matteosalvinimi Chi glieli dovrebbe dare? - stylland91 : RT @SeriesTWBZ: Pedro Pascal e Bella Ramsey como Joel e Ellie em 'The Last of Us'. - spaziogames : Abbiamo il primo trailer ufficiale! #TheLastofUsHBO - BestMovieItalia : The Last of Us, Joel e Ellie stanno arrivando! Ecco a voi il teaser trailer della serie - -