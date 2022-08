Tabellone qualificazioni Us Open maschile: presenti 18 azzurri, ci sono Seppi e Zeppieri (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Tabellone delle qualificazioni agli Us Open 2022, in riferimento specifico ai tennisti italiani presenti a New York. Ben 18 atleti azzurri parteciperanno all’evento, ognuno dei quali con il sogno di raggiungere il main draw nella Grande Mela. Un mix tra giovani ed esperti scenderà in campo sul cemento outdoor degli Stati Uniti, tra i quali spiccano certamente Giulio Zeppieri e Francesco Passaro; i due prodigiosi tennisti italiani stanno vivendo una stagione rilevante, palesando una maturità sportiva tale da collezionare ottimi risultati e consapevolezza dei propri mezzi. Discorso simile per Luca Nardi, con Flavio Cobolli a cercare il rilancio a grandi livelli dopo un periodo tutto sommato altalenante. Occhi puntati peraltro su un eccezionale Franco Agamenone, così come su Andrea ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Ildelleagli Us2022, in riferimento specifico ai tennisti italiania New York. Ben 18 atletiparteciperanno all’evento, ognuno dei quali con il sogno di raggiungere il main draw nella Grande Mela. Un mix tra giovani ed esperti scenderà in campo sul cemento outdoor degli Stati Uniti, tra i quali spiccano certamente Giulioe Francesco Passaro; i due prodigiosi tennisti italiani stanno vivendo una stagione rilevante, palesando una maturità sportiva tale da collezionare ottimi risultati e consapevolezza dei propri mezzi. Discorso simile per Luca Nardi, con Flavio Cobolli a cercare il rilancio a grandi livelli dopo un periodo tutto sommato altalenante. Occhi puntati peraltro su un eccezionale Franco Agamenone, così come su Andrea ...

sportface2016 : Tabellone qualificazioni #USOpen: gli accoppiamenti degli azzurri - robertogiardi13 : @CarloCalenda @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @GiorgiaMeloni Siete in 101,bisogna fare i sorteggi,il tabellone,le qua… - Leonard40959202 : Masters1000 Cincinnati - Tabellone qualificazioni - sportli26181512 : ATP Cincinnati, risultati delle qualificazioni: Sonego nel main draw: Diventano tre gli azzurri in tabellone al Mas… - OA_Sport : A Cincinnati c'è un terzo italiano in tabellone principale: Lorenzo Sonego supera le qualificazioni -